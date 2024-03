Cavallo Pazzo Rabiot #Juve, la sua priorità è il rinnovo in bianconero, no ad un #TopClub inglese – le #ULTIMISSIME #NEWS 

15:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Adrien Rabiot vuole restare alla Juve e ha rispedito al mittente una proposta del Tottenham, la sua priorità è quella di rimanere a Torino

Adrien Rabiot sarebbe un obiettivo di mercato del Tottenham, come riportato da “CaughtOffside”. Tuttavia, il giocatore francese sembra preferire il rinnovo del contratto con la Juve e ha espresso la volontà di dare priorità alla squadra bianconera.

La sua intenzione è quella di trovare un accordo con la Vecchia Signora per prolungare il suo contratto.

