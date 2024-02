Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie, scatta l’allarme! Fino a tre settimane di stop, cosa filtra

10:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rabiot e McKennie, scatta l’allarme! Fino a tre settimane di stop, cosa filtra sui recuperi dei due centrocampisti titolari

Weston McKennie e Adrien Rabiot rischiano fino a tre settimane di stop. I rispettivi infortuni terranno i due centrocampisti bianconeri fuori a lungo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, oltre al big match del Maradona contro il Napoli, i due non saranno disponibili neanche per le due partite successive con Atalanta e Genoa.

