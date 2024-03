Cavallo Pazzo Rabiot bianconero vero: dichiara amore e ringrazia la #Juve – NEWS

00:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rabiot bianconero vero: dichiara amore e ringrazia la Juve. Il messaggio dopo aver ricevuto il premio per le 200 partite – FOTO

Rabiot nonostante l’infortunio al dito del piede oggi era allo Stadium per fare il tifo per i suoi compagni di squadra contro l’Atalanta B.C. ma non solo. Il francese, infatti, ha ricevuto dalle mani del presidente Ferrero il premio per le 200 partite giocate con la Juve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Il centrocampista, via Instagram, ha ringraziato (in francese) e dichiarato amore il suo club. E chissà che non abbia già deciso di rinnovare…

