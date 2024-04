Cavallo Pazzo Rabiot a #ZERO dalla Juve all’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: come stanno le situazioni

7 Apr 2024, 07:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il mediano/mezzala francese, in scadenza a giugno e accostato negli scorsi mesi anche ai leoni nerazzurri, potrebbe finire per dire addio ai bianconeri zebrati fine stagione. Di mezzo anche il futuro di Allegri Le strade di Adrien Rabiot e quella della Juventus potrebbero finire per separarsi dopo cinque lunghi anni, lasso di tempo in cui l’ex Psg … Leggi tutto

