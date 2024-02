Cavallo Pazzo Rabiot a Dazn: «Dobbiamo essere realisti, lottiamo per il secondo posto. Ma oggi troppo mosci»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato così dopo il match giocato contro il Verona: le sue dichiarazioni

Adrien Rabiot ha parlato così a Dazn dopo Verona Juve.

Pubblicità

DUE PUNTI NELLE ULTIME QUATTRO – «Dovevamo fare di più dopo i punti lasciati in corsa. Stasera non dovevamo prendere il primo gol che ci ha fatto male. Abbiamo rimontato ma ci siamo messi a giocare tardi nella ripresa. Sono questi i dettagli che fanno la differenza, dobbiamo ritrovare quello che eravamo prima quando non prendevamo gol. Proviamo a trovare la vittoria, qui non era facile, ma piano piano dobbiamo riprendere questo percorso. Dobbiamo ritrovare fiducia e vittoria».

Pubblicità

Pubblicità

APPROCCIO ALLA RIPRESA – «Sono i dettagli. Prima eravamo più forti e compatti su queste fasi, sul secondo gol siamo stati troppo gentili. Dobbiamo ritrovare la fiducia, non lasciare quello che stavamo facendo bene ma ritrovarlo».

Pubblicità

JUVE COL 4-3-3 – «Sceglie il mister, noi siamo in campo e dobbiamo trovare la forza di andare avanti. Non conta il modulo, col 3-5-2 abbiamo fatto bene. Non è una questione di modulo, dobbiamo solo essere offensivi e fare più gol senza prenderne. Prima eravamo più compatti».

SORPASSO MILAN – «Dobbiamo essere realisti. L’Inter fa il suo percorso, noi dobbiamo lottare per tenere il secondo posto. Senza preoccuparci di quelli dietro. Siamo arrivati qui con 53 punti essendo quello che eravamo. Se lo ritroviamo ce la giocheremo per il secondo posto. Oggi troppo mosci».

The post Rabiot a Dazn: «Dobbiamo essere realisti, lottiamo per il secondo posto. Ma oggi troppo mosci» appeared first on Juventus News 24.