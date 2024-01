Causo si schiera: «Adoro Allegri, ma sullo Scudetto l’Fc Internazionale…» #Intervista

L’ex calciatore Franco Causio è intervenuto sulla lotta scudetto, ecco il parere sulla lotta Scudetto tra Inter e Juventus

Non ha alcun dubbio Franco Causio. La Juventus darà del filo da torcere all’Inter, che comunque a livello di organico ha qualcosa di più della Vecchia Signora. Ecco il suo pensiero sulla lotta per il tricolore al Corriere di Torino.

LOTTA SCUDETTO – «Molti criticano il tecnico della Juve, io lo adoro. È un aziendalista nato, è un tecnico che dà fiducia e possibilità di sbagliare ai giovani. E i risultati parlano per Max: come si può andargli contro? Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più a livello di organico. Ma la Juve può contare sulla freschezza dei suoi giovani, frutto dell’ottimo lavoro fatto con la seconda squadra. Anche in questo caso, come per lo stadio di proprietà, la Signora è arrivata prima di tutti».

