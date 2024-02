Cattaneo: «Fc Internazionale ha già vinto lo Seconda Stella, solo due squadre sono più forti» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Il noto giornalista Marco Cattaneo ha analizzato la forza dell’Inter in campionato e in Champions League in una lunga intervista

Marco Cattaneo ha rilasciato un’intervista a Newssuperscommesse.it in cui ha parlato della stagione dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – «Si, campionato a mio parere già chiuso dall’Inter. Per certi versi il cammino dei nerazzurri ricorda quello del Napoli dello scorso anno. A questo punto della stagione gli azzurri avevano 65 punti, i nerazzurri ne hanno 63 con una partita in meno. La differenza consiste nel fatto che fino a un mese fa le avversarie sembravano tenere testa, adesso credo manchi solo l’aritmetica a favore dell’Inter. Anche in Europa il cammino può essere avvincente, ma in Champions, a differenza del campionato, contano tanto gli episodi e ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Solo due squadre sono più forti dell’Inter in questo momento: Real Madrid e Manchester City. Ma come collettivo i nerazzurri se la giocano con tutte».

L’articolo Cattaneo: «Inter ha già vinto lo scudetto, solo due squadre sono più forti» proviene da Inter News 24.