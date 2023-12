Caso Superlega: l’Fc Internazionale prende posizione, il comunicato ufficiale

L’Inter dice no alla Superlega. Nessun passo indietro da parte del club meneghino, che già era uscito dalla competizione oltre 2 anni e mezzo fa

Chiusura totale, l’Inter dice no alla Superlega. Nessun passo indietro da parte del club meneghino, che già era uscito dalla competizione oltre 2 anni e mezzo fa. Il comunicato ufficiale:

FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA – si legge nella nota pubblicata dai 19 volte Campioni d’Italia -. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori

Resta da capire quale sarà la posizione che prenderà il Milan a riguardo

