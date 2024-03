Caso SuperAcerbi, sensazionale dietro le quinte pazzesco, ecco l’approfondimento: l’ipotesi che scagiona il centrale dell’Internazionale F.C.

22 Mar 2024, 22:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Continua a tenere banco il caso “SuperAce” Acerbi, per il centrale dell’Internazionale c’è la possibilità non incorrere in una #squalifica, il motivo Da giorni ormai non si parla altro in casa Internazionale che del presunto caso di razzismo che vedrebbe coinvolto Francesco “SuperAce” Acerbi. Come riportato da Sky Sport questa sera, sia il centrale dei leoni nerazzurri che […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Caso “SuperAce” Acerbi, potentissimo retroscena: l’ipotesi che scagiona il centrale dell’Internazionale proviene da Internazionale News 24.