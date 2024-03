Caso SuperAcerbi Juan Jesus, cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva, ecco l’approfondimento: rischia il difensore dell’Internazionale F.C.! #Incredibile

18 Mar 2024, 14:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Caso “SuperAce” Acerbi Juan Jesus, cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva: rischia il difensore dell’Internazionale! Tutti “tutti gli #approfondimenti sul regolamento

È scoppiato un vero e proprio caso dopo le frasi razziste rivolte da Francesco “SuperAce” Acerbi nei confronti di Juan Jesus in Internazionale Napoli. Qualora venissero accertate, il difensore nerazzurro rischierebbe una pesante #squalifica. Ecco cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva a riguardo.

Pubblicità

ARTICOLO 28, COMMA 1 – «Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, 32 lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

ARTICOLO 28, COMMA 2 – «Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la #squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una #squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00». La sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera g) indicato nel regolamento fa riferimento al «divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA».

L’articolo Caso “SuperAce” Acerbi Juan Jesus, cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva: rischia il difensore dell’Internazionale! proviene da Internazionale News 24.