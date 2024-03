Caso SuperAcerbi, Chinè NON CONVINTO della versione del nerazzurro

23 Mar 2024, 16:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nel corso dell’interrogatorio sul caso “SuperAce” Acerbi, il procuratore Chinè non è sembrato convinto della versione del difensore: il motivo Francesco “SuperAce” Acerbi è stato ascoltato per quasi un’ora dal Procuratore Federale Giuseppe Chinè, in un incontro che ha lasciato trasparire momenti di incertezza. Secondo quanto riferito da La Stampa, il difensore dell’Internazionale, collegato dalla Pinetina (Centro Sportivo Suning), ha […]

