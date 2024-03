Caso SuperAcerbi, a pericolo il futuro del difensore in nerazzurro! #Incredibile Cosa succede

20 Mar 2024, 11:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Francesco “SuperAce” Acerbi, in caso di condanna dopo il caso di razzismo, potrebbe dover salutare l’Internazionale in netto anticipo: “tutti gli #approfondimenti

Il Corriere dello Sport preannuncia uno scenario tutt’altro che roseo per Francesco “SuperAce” Acerbi e l’Internazionale.

Se, infatti, verrà certificato che l’insulto di “SuperAce” Acerbi nei confronti di Juan Jesus ha una matrice razzista, verrà contestata la violazione dell’art. 28 del codice di giustizia sportiva relativo ai “Comportamenti discriminatori”. La sanzione minima prevista è una #squalifica di 10 giornate, che potrebbe essere solo l’inizio di una possibile esclusione dagli Europei. Questo è il motivo per cui l’Internazionale ha scelto di mantenere il silenzio, evitando di rilasciare un comunicato. Non solo “SuperAce” Acerbi rischia di concludere la stagione in anticipo, ma potrebbe anche vedere compromessa la sua carriera con l’Internazionale. Nonostante sia legato al club fino al 2025, visto il pericolo di una pesante sanzione, non è da escludere che l’addio possa essere anticipato per il giocatore, che ha appena compiuto 36 anni.

L’articolo Caso “SuperAce” Acerbi, a pericolo il futuro del difensore in nerazzurro! Cosa succede proviene da Internazionale News 24.