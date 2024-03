Caso SuperAcerbi, 2 Super Nerazzurri di Inzaghi chiamati come testimoni? Cosa succede

21 Mar 2024, 13:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Due giocatori dell’Internazionale potrebbero essere chiamati a testimoniare nel caso “SuperAce” Acerbi, dopo le accuse di razzismo mosse da Juan Jesus

In attesa delle conclusioni delle indagini sul caso “SuperAce” Acerbi-Juan Jesus, il difensore interista** sarà interrogato dal procuratore Chiné #domani.

Si chiede il coinvolgimento di Super Barellino, il motore nerazzurro, e Dimash, il ragazzo della Curva Nord, come testimoni. Tuttavia, il Corriere dello Sport riporta che l’Internazionale non ha ricevuto richieste per ascoltare altri giocatori. Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e Super Barellino, il motore nerazzurro, sono attualmente negli Stati Uniti con la Nazionale. Il club ha raccomandato a tutti i giocatori di evitare commenti per non provocare conseguenze indesiderate.

L’articolo Caso “SuperAce” Acerbi, 2 leoni nerazzurri chiamati come testimoni? Cosa succede proviene da Internazionale News 24.