Caso Scommesse: Fabrizio Corona rischia processo per diffamazione aggravata

Nuovo capitolo nella vicenda del caso scommesse. La Procura di Milano ha chiesto la diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona

Il caso scommesse che ha coinvolto l’ex Milan Tonali si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riportato dall’Ansa è stata chiusa da parte dalla Procura di Milano l’inchiesta per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona, denunciato dai calciatori Stephan El Shaarawy, Nicolò Casale e Nicola Zalewski.

Oltre a Corona, l’avviso di conclusione indagini riguarda anche due personalità di Striscia la Notizia – tg a cui il noto fotografo aveva fatto i nomi dei calciatori – vale a dire il direttore Antonio Ricci e l’inviato Valerio Staffelli, oltre a Luca Arnau della testata online Dillinger. Per tutti gli indagati, potrebbe arrivare la citazione diretta a giudizio.

