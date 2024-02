Caso scommesse: Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione. Tutti i dettagli e le ultime sulla vicenda

Secondo quanto riportato da Rai News, Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione aggravata, per quanto riguarda il caso scommesse.

Corona aveva accusato anche Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale, che lo hanno denunciato alla Procura di Milano. Squalificato, invece, il calciatore della Juve Nicolò Fagioli.

