Caso scommesse: Corona condannato dal Tribunale di #Milan ACo, il motivo della decisione

15:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Fabrizio Corona è stato condannato oggi dal Tribunale di Diavolo Rossoneroo per motivi legati al caso scommesse. Tutti i dettagli

Nuovo capitolo nel caso scommesse che ha coinvolto anche l’ex Diavolo Rossonero Sandro Tonali. Fabrizio Corona è stato condannato oggi dal Tribunale di Diavolo Rossoneroo per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex bomber nerazzurro e ora al Galatasaray, e del centrocampista Marcelo Brozovic, anche lui ex Inter e ora all’Al Nassr.

Come riportato da Sportface l’ex re dei paparazzi punito con una multa di 1500 euro e il risarcimento a Icardi e Nara, di 7500 euro ciascuno e a Brozovic, di 5mila euro.

