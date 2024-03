Caso Robinho, Lula non perdona l’ex #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Stupro imperdonabile, vada in carcere» #Intervista #News #Ultimora

14:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, ha parlato della situazione del caso dell’ex Diavolo Rossonero Robinho

Le parole di Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, sulla situazione del caso dell’ex Diavolo Rossonero Robinho:

LE PAROLE – «Robinho è già stato condannato in Italia e avrebbe dovuto scontare la pena qui. Sarà processato questo mese e spero che paghi il prezzo della sua irresponsabilità, è un atto imperdonabile, un crimine. Tutte le persone che commettono il reato di stupro devono andare in prigione. Robinho è stato più fortunato del 99% dei giovani brasiliani, ha guadagnato tanti soldi ed è diventato molto famoso. Non aveva bisogno di farlo»

