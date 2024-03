Caso Muro Acerbi, Sabatini, la dichiarazione: «Decisione difficile da prendere, è basilare questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Il noto giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare del caso SuperAcerbi in attesa della sentenza sull’eventuale squalifica del difensore Sandro Sabatini ha commentato il caso SuperAcerbi scoppiato in Internazionale FC-Napoli a Radio Radio Mattino Sport e News. L’ANALISI – «Si tratta di dire: se SuperAcerbi non viene punito, diventa un bugiardo Juan Jesus. Siamo in […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Caso SuperAcerbi, Sabatini: «Decisione difficile da prendere, è fondamentale questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità