Caso Muro Acerbi, Reginaldo non ci sta, la dichiarazione: «Mi aspetto un segnale forte dall’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Reginaldo ha detto la sua sul caso di razzismo SuperAcerbi Juan Jesus, scoppiato nel match tra Internazionale FC e Napoli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio KissKiss, Reginaldo commenta così il caso SuperAcerbi, che ha paralizzato tutta l’Internazionale FC in attesa della Procura Federale.

ACERBI – «Sono discorsi che vanno avanti da tanti anni. Quando si tratta di un compagno o avversario che vive nel nostro mondo è veramente brutto da vedere e commentare. Noi giocatori di colore e non è da una vita che cerchiamo di combattere queste cose. Se viene dai tifosi allora noi ci abbracciamo e ci diamo forza per combattere, ma uno che fa il nostro stesso mestiere no. SuperAcerbi è una persona esperta che in questo mondo da tanti anni.

Comunicato dell’Internazionale FC? Sarebbe un segnale importantissimo. Un gesto devono farlo sia la FIGC che l’Internazionale FC perché così dimostrano al ragazzo che questi errori non vanno commessi. Io non posso andare in campo e sentire queste cose. Dev’essere prima la società a prendere posizione su quanto fatto dal suo tesserato»

L’articolo Caso SuperAcerbi, Reginaldo non ci sta: «Mi aspetto un segnale forte dall’Internazionale FC» ha come fonte da Internazionale FC News 24.