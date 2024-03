Caso Muro Acerbi, Ravanelli perplesso, la dichiarazione: «Hanno sbagliato entrambi ma sull’episodio ho forti dubbi» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Caso SuperAcerbi, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha commentato l’episodio tra il difensore e Juan Jesus: le sue dichiarazioni

Ospite a Tv Play, Fabrizio Ravanelli ha analizzato in questi termini l’episodio SuperAcerbi-Juan Jesus in Internazionale FC-Napoli:

PAROLE – «SuperAcerbi ha sempre dimostrato di essere un ragazzo straordinario ma domenica è andato oltre, ha fatto un gesto deplorevole. Se la FIGC ha deciso di mandarlo a casa penso che anche lui abbia ammesso quanto successo e di conseguenza è giusto che vengano presi dei provvedimenti. In ogni caso mi viene il sospetto che ci sia stato un fraintendimento tra i due. I giocatori si sono sempre schierati per questa lotta al razzismo, ma che Juan Jesus poi dica che queste cose rimangono in campo mi fa venire il sospetto. Secondo me i due giocatori devono fare chiarezza e si deve capire se questa parola è stata detta veramente oppure no. D’altro canto anche l’intervista di pochi secondi di SuperAcerbi al ritorno dal ritiro della Nazionale non mi è piaciuta, avrebbe potuto guardare con sicurezza la telecamera e affermare la sua posizione: mi vengono dubbi da ambo le parti».

L’articolo Caso SuperAcerbi, Ravanelli perplesso: «Hanno sbagliato entrambi ma sull’episodio ho forti dubbi» ha come fonte da Internazionale FC News 24.