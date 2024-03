Caso Muro Acerbi, Palmeri, la dichiarazione: «Chi chiede il suo ritiro forse dimentica che…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Tancredi Palmeri ha commentato il caso di Francesco SuperAcerbi dopo il match tra Internazionale FC e Napoli e le accuse di razzismo

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato così la vicenda legata al caso di Francesco SuperAcerbi, dopo le accuse di razzismo mosse da Juan Jesus durante Internazionale FC Napoli.

ACERBI – «C’è chi dice che ad SuperAcerbi debba essere terminata la carriera. Vi ricordo che Luis Suarez ebbe squalifica lunga per l’identica cosa, e non gli impedì di continuare la carriera felicemente, nonché esser agognato da grandi squadre italiane e dai loro tifosi che non fecero una piega»

L’articolo Caso SuperAcerbi, Palmeri: «Chi chiede il suo ritiro forse dimentica che…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.