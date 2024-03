Caso Muro Acerbi, Ordine, la dichiarazione: «Equilibrismo spettacolare: ecco chi si fa felice» #Intervista #ULTIMORA #News

Il noto giornalista Franco Ordine ha commentato il caso SuperAcerbi, conclusosi con l’assoluzione del difensore nerazzurro Franco Ordine ha commentato su Il Giornale l’assoluzione di Francesco SuperAcerbi per il caso razzismo scoppiato in Internazionale FC-Napoli. LE PAROLE – «Un equilibrismo spettacolare, che fa felice la Nazionale. Di certo il dispositivo stabilisce un principio in contro-tendenza clamorosa […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Caso SuperAcerbi, Ordine: «Equilibrismo spettacolare: ecco chi si fa felice» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità