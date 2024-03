Caso Muro Acerbi, l’agente specifica, la dichiarazione: «Non ha mai detto quella parola! Ecco cosa mi ha riferito su quanto è accaduto» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Federico Pastorello, agente di Francesco SuperAcerbi, è intervenuto così sul caso scoppiato per le frasi a Juan Jesus in Internazionale FC Napoli

L’agente di Francesco SuperAcerbi, Federico Pastorello, ha voluto prendere posizione in merito al caso scoppiato per il presunto insulto razzista rivolto dal difensore dell’Internazionale FC a Juan Jesus del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in occasione del TransferRoom Summit a Roma, riportate da Calciomercato.com.

ACERBI JUAN JESUS – «Credo che abbia risposto a Juan Jesus personalmente. Lui quella frase non l’ha detta. Si sono chiariti fra di loro. Poi se fosse vero sono cose che vanno controllate e punite, ma SuperAcerbi mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette delle parole di troppo, ma la parola ‘negro’ non l’ha detta».

L’articolo Caso SuperAcerbi, l’agente specifica: «Non ha mai detto quella parola! Ecco cosa mi ha riferito su quanto è accaduto» ha come fonte da Internazionale FC News 24.