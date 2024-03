Caso Muro Acerbi Juan Jesus, Dotto spiega, la dichiarazione: «Il difensore brasiliano ha fatto tre SBAGLI. Su Spalletti dico questo» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Caso SuperAcerbi-Juan Jesus, Giancarlo Dotto, noto giornalista, ha commentato l’episodio accaduto in Internazionale FC-Napoli: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Giancarlo Dotto ha analizzato così l’episodio SuperAcerbi-Juan Jesus in Internazionale FC-Napoli:

PAROLE – «Juan è un ragazzo sereno. Lo si deduce da molte cose. La prima è la compostezza con cui ha sempre reagito prima a Milano e poi a Roma a certa ostilità ambientale, non certo per il colore della pelle, ma per i ripetuti deficit di attenzione, incomprensibili per un difensore del suo talento. Rispettato da compagni e avversari, zero stravaganze e nessuna sindrome delirante. Serenità e normalità non sempre bastano, in certi casi vanno incendiate dal coraggio. Tra domenica sera e ieri Jesus ha sbagliato tre volte. La prima quando s’è limitato a confessare all’arbitro il fattaccio, la seconda, quando per stravincere da Re Magnanimo, ha preteso di assolvere l’eventuale peccatore dopo averlo denunciato, alias nascondere lo sporco sotto il tappeto, nel nome della vecchia regola mafiosetta «sono cose di campo». La terza ieri sera quando ha raccontato nei social, evidentemente stizzito dalle reiterate negazioni di SuperAcerbi, quello che avrebbe dovuto dire la sera prima davanti alle telecamere»

L’articolo Caso SuperAcerbi Juan Jesus, Dotto spiega: «Il difensore brasiliano ha fatto tre errori. Su Spalletti dico questo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.