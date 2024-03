Caso Muro Acerbi, Grassani avverte l’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Rischio sanzioni per altri giocatori» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Mattia Grassani ha analizzato il caso SuperAcerbi dal punto di vista delle sanzioni, che potrebbero riguardare non solamente il difensore

Mattia Grassani, avvocato ed esperto di giustizia sportiva, ha analizzato il caso SuperAcerbi scoppiato durante Internazionale FC-Napoli a Radio Kiss Kiss.

LE PAROLE – «Procedura FIGC? E’ conforme alla lotta al razzismo che sta facendo la Federazione, come l’allontanamento del giocatore dalla Nazionale. Per ora si parla di ipotesi, c’è un giocatore che riferisce ad un arbitro di esser stata vittima di discriminazione razziale. La terna arbitrale non ha visto o sentito, perché in quel caso ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. Se dovesse emergere un’offesa razziale SuperAcerbi rischia almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda intorno ai 10-20 mila euro. E potrebbero arrivare altre sanzioni per i suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato»

L’articolo Caso SuperAcerbi, Grassani avverte l’Internazionale FC: «Rischio sanzioni per altri giocatori» ha come fonte da Internazionale FC News 24.