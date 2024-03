Caso Muro Acerbi, Galliani difende il nerazzurro, la dichiarazione: «Lo conosco, e la circostanza mi sembra improbabile» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Adriano Galliani ha espresso la propria opinione sul caso scoppiato intorno a Francesco SuperAcerbi, dopo il match tra Internazionale FC e Napoli

Adriano Galliani ha espresso la propria perplessità sul presunto comportamento razzista di Francesco SuperAcerbi nei confronti di Juan Jesus durante la partita Internazionale FC Napoli.

L’amministratore delegato del Monza è stato intercettato dai media all’esterno del Senato, dove ha discusso il caso. Galliani ha dichiarato di non essere convinto che SuperAcerbi abbia rivolto frasi razziste a Juan Jesus.

ACERBI – «Conosco SuperAcerbi, credo improbabile la cosa, ma non lo so perché non ho visto»

