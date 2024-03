Caso Muro Acerbi, Di Lello spiega, la dichiarazione: «Sentenza che va rispettata. Sul possibile ricorso dico questo» #Intervista #ULTIMORA #News

Caso SuperAcerbi, Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC, ha fatto il punto della situazione dopo la mancata squalifica Internazionale FCvenuto a Radio Punto Nuovo, Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC, ha parlato così della mancata squalifica di SuperAcerbi, difensore dell’Internazionale FC: PAROLE – «La sentenza va rispettata, ma è andata diversamente da come […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Caso SuperAcerbi, Di Lello spiega: «Sentenza che va rispettata. Sul possibile ricorso dico questo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità