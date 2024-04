Caso Muro Acerbi, Cecchi non ha dubbi, la dichiarazione: «La mancata squalifica segna una svolta molto importante sul razzismo perchè…» #Intervista #ULTIMORA #News

Caso SuperAcerbi, Stefano Cecchi, noto giornalista, ha commentato la mancata squalifica del difensore nerazzurro Ospite a Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato così della mancata squalifica di SuperAcerbi, difensore dell’Internazionale FC, dopo l’episodio con Juan Jesus: PAROLE – «SuperAcerbi non è stato giudicato innocente, ma non colpevole. Perché nel dibattimento non c’era nessuna prova che desse […]

L’articolo Caso SuperAcerbi, Cecchi non ha dubbi: «La mancata squalifica segna una svolta molto importante sul razzismo perchè…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

