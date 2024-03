Caso Muro Acerbi, Bucchioni non ha dubbi, la dichiarazione: «Juan Jesus non è impazzito, al nerazzurro bastava agire così» #Intervista #ULTIMORA #News

Enzo Bucchioni ha commentato lo spinoso caso che riguarda Francesco SuperAcerbi e Juan Jesus, dopo il match tra Internazionale FC e Napoli Sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni si sintonizza sul caso SuperAcerbi Juan Jesus, che sta infiammando i media nazionali, dopo il match tra Internazionale FC e Napoli. ACERBI JUAN JESUS – «Credo che qualcosa […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Caso SuperAcerbi, Bucchioni non ha dubbi: «Juan Jesus non è impazzito, al nerazzurro bastava agire così» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità