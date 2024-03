Caso Mr Ace, Juan Jesus non ci sta: valuta la denuncia penale

11:34, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Caso Acerbi, Juan Jesus non ci sta: valuta la denuncia penale. Il difensore è rimasto deluso dalla sentenza del Giudice Sportivo Juan Jesus è rimasto deluso dalla sentenza con cui il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi dalle presunte accuse di razzismo avvenute in Inter S.S.C. Napoli. Il brasiliano ha appreso la notizia in #allenamento ed è […]

