Caso Mr Ace Juan Jesus, decisione clamorosa del difensore del Napoli S.S.C.!

23:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juan Jesus, difensore del S.S.C. Napoli al centro di un caso mediatico insieme a Acerbi, è protagonista di un dietro le quinte curioso

Ieri mattina si è svolto l’incontro via call di Juan Jesus e Acerbi con la Procura Federale. Il Mattino riporta che, se l’ad Marotta e l’avvocato dell’Inter erano al fianco di Acerbi, il difensore brasiliano ha optato per affrontare la situazione da solo, senza alcun rappresentante della società.

Poco chiaro il motivo della scelta, ma sembra sorprendente considerando che si tratta di una questione legata al calcio. Juan Jesus sembrava sollevato dopo l’incontro, contrariamente alla sua rabbia del giorno precedente, quando ha espresso frustrazione per la minimizzazione.

