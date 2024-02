Caso Leao: il Tas riapre la battaglia legale tra Sporting e Lille! Giocatore e AC Milan non coinvolti, TUTTI i dettagli

Caso Leao: il Tas riapre la battaglia legale tra Sporting e Lille! Giocatore e Milan non coinvolti, TUTTI i dettagli

Il caso della battaglia legale che coinvolge Lille e Sporting per Leao sembrava chiuso, invece il Tas ha riaperto tutto con un nuovo capitolo della faccenda che inizierà il 26 marzo a Losanna.

Pubblicità

Tuttavia come riportato da TMW riguarderebbe solamente i due club interessati e non vedrà come parte interessata Rafael Leao: il giocatore rossonero non verrà toccato dal processo direttamente. E neanche il Milan: nel versare al Lille i 20 milioni di euro aggiuntivi ai 50 del trasferimento, i rossoneri si sono assicurati (oltre all’annullamento della percentuale sul futuro trasferimento pro-Lille) di non dover più destinare nulla ai transalpini, anche in caso di nuove condanne in arrivo da Losanna.

Pubblicità

The post Caso Leao: il Tas riapre la battaglia legale tra Sporting e Lille! Giocatore e Milan non coinvolti, TUTTI i dettagli appeared first on Milan News 24.