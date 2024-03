Caso Acerbissimo, la deposizione di Juan Jesus alla Procura: ecco cos’ha detto il centrale

15:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Caso Acerbi, la deposizione di Juan Jesus alla Procura: ecco cos’ha detto il difensore del Napoli S.S.C. su quanto #successo contro l’Inter Nella giornata di ieri sia Francesco Acerbi che Juan Jesus sono stati interrogati dal procuratore Chiné nell’ambito dell’indagine per il caso di presunto razzismo di cui è accusato il difensore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport riporta […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Caso Acerbi, la deposizione di Juan Jesus alla Procura: ecco cos’ha detto il difensore appeared first on Diavolo Rossonero News 24.