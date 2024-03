Caso Acerbissimo, il #Milan AC si schiera, la dichiarazione ufficiale: «Siamo al tuo fianco, Juan. Il razzismo si combatte insieme» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

00:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Caso Acerbi, il Diavolo Rossonero si schiera: «Siamo al tuo fianco, Juan. Il razzismo si combatte insieme». Il #comunicato di vicinanza del #club

Il Diavolo Rossonero prende una posizione netta. Come sempre, il #club rossonero è molto attivo sulla lotta contro il razzismo. Dopo il caso di Acerbi e la risposta di Juan Jesus, il #club ha espresso la sua vicinanza al giocatore commentando la foto postata su Instagram dal difensore.

MESSAGGIO – «Il razzismo si combatte tutti insieme, qui e ora. Siamo al tuo fianco, Juan.».

