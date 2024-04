Caso Acerbissimo, Abodi speranzoso, la dichiarazione ufficiale: «Mi auguro che ciò che è #Successo sia servito a questo» #Intervista #News #Ultimora

13:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, si è espresso sulla nuova Carta dei diritti e sull’esito del caso Acerbi Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, si è espresso sul caso Acerbi che si è concluso con l’assoluzione per il difensore ex Diavolo Rossonero, ora […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Caso Acerbi, Abodi speranzoso: «Mi auguro che ciò che è #successo sia servito a questo» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.