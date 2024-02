Casini: «#Serie A? Sovrapposizione con partite europee è inevitabile» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 19:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lorenzo Casini ha parlato del calendario sempre più fitto della Serie A, soprattutto a partire dalla prossima stagione

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine dell’assemblea dei calendari intasati nella prossima stagione con l’introduzione della Champions League a 36 squadre. Un argomento che coinvolge anche l’Internazionale.

CALENDARIO INTASATO – «La sovrapposizione delle partite di campionato con le competizioni internazionali europee, che diventerà inevitabile. Prima di discutere di format alternativi, è opportuno chiarire alcune cose. Il calendario è molto fitto, c’è una presa d’atto e l’uniformità di vedute sulla posizione: dai dati che sono emersi, negli ultimi vent’anni, mentre a livello nazionale il numero di partite non è incrementato, se non con la final four di Supercoppa, a livello internazionale le partite sono cresciute in modo vertiginoso».

INIZIO PROSSIMO CAMPIONATO – «Sono questioni che non sono state affrontate oggi, ma lo saranno nelle prossime settimane. La prossima assemblea è l’8, ma in video».

SUPERLEGA – «L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha riportato l’esito dell’incontro, poi non si è discusso. Si aspetta di capire cosa accadrà dopo la decisione della giustizia europea, ma non c’è stato un dibattito».

