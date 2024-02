Cartellino blu, pronta la rivoluzione del calcio: come funziona

Pubblicità

L’IFAB sarebbe pronta ad introdurre il cartellino blu, per una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio

È pronta una rivoluzione nel mondo del calcio, che riguarderà anche l’Inter. Secondo il Telegraph sarebbe infatti in arrivo il cartellino blu, una via di mezzo tra il giallo e il rosso: per la precisione un espulsione di dieci minuti dal rettangolo di gioco.

Questo sarebbe utilizzato in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto fallo tattico o di situazioni antisportive. Se si prendono due cartellini blu, o un giallo e un blu, si ha un rosso.

