Cartellino blu, ora è UFFICIALE: lo ha annunciato la FIFA

2 Mar 2024, 10:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo aver creato tanto scalpore in tutto il mondo nelle scorse settimane, sul cartellino blu è arrivata la decisione ufficiale da parte della FIFA. Nonostante gli sforzi dell’Ifab, pronta ad approvare e sperimentare il nuovo strumento arbitrale già dalla prossima estate, l’organo presieduto da Gianni Infantino ha stroncato sul nascere l’introduzione del nuovo cartellino.

A comunicarlo è stato lo stesso presidente Fifa che questa mattina ha certificato che l’idea del cartellino blu non vedrà mai la luce. Questa è stata infatti la chiusura netta di Infantino: “Non ci sono chance. Nessuna possibilità per l’uso del cartellino blu ad alti livelli. Questo non succederà, la nostra posizione è molto chiara su questo aspetto”.

Una decisione che probabilmente arriva in seguito al malcontento generale mostrato da parte di club e addetti ai lavori intorno al nuovo colore. Gli arbitri, infatti, avrebbero avuto a disposizione un terzo cartellino da affiancare al rosso e al giallo, da utilizzare solamente in 2 casi: eccessive proteste da parte di calciatori e tesserati nei propri confronti, oppure dinnanzi ad un fallo considerato cinico o antisportivo (Es. la trattenuta di Chiellini su Saka nella finale di Euro 2020).

Con il cartellino blu sarebbe stata introdotta l’espulsione a tempo: il calciatore che lo avrebbe ricevuto, sarebbe stato costretto a lasciare i compagni in inferiorità numerica per soli dieci minuti. Sul piano normativo, avrebbe invece avuto lo stesso peso del giallo: con 2 blu, oppure con la somma di un giallo più un blu, sarebbe scattata in automatico l’espulsione definitiva per il calciatore.

Un’idea, per il momento, destinata a rimanere tale…