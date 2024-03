23:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carrera nuovo allenatore dell’Ascoli: manca solo l’ufficialità. Prende il posto di Castori che è stato esonerato

Sarà Massimo Carrera il nuovo allenatore dell’Ascoli dopo l’esonero di Fabrizio Castori. A rivelarlo è Di Marzio via Twitter.

Nuova avventura in panchina, quindi, per l’ex difensore e allenatore della Juve (aveva sostituito Conte per caso calcioscommesse) dopo l’ultima in Serie B alla guida del Bari che si era conclusa nell’aprile del 2021. Manca solo l’ufficialità dell’approdo di Carrera all’Ascoli come successore di Castori.

