Carrarese ##Juve #Next #Generation U23, designato il fischietto del match 

L’Aia ha comunicato e designazioni per il 13º turno di ritorno del campionato di Serie C. Ecco chi dirigerà Carrarese – Juventus Next Gen

Sarà Francesco Burlando di Genova ad arbitrare la gara valida per la 13ª giornata di Serie C tra la Carrarese e la Juventus Next Gen.

Gli assistenti saranno Francesco Picciche’ e Bruno Galigani, mentre il quarto ufficiale sarà Leonardo Leorsini.

