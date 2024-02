Carnevali: «Fc Internazionale? Società amica, AD Giuseppe Marotta mio maestro perché..» #Intervista

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato dell’Inter e di Giuseppe Marotta durante un’intervista

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Inter e Marotta ai microfoni di TeleLombardia.

INTER – «L’Inter è una società amica, ci sentiamo spesso. Ma non solo con l’Inter, abbiamo ottimi rapporti anche con la Roma che ci hanno portato ad avere Kumbulla. Futuri affari coi nerazzurri? Perché no, se si presenta l’occasione…»

MAROTTA – «Marotta è stato il mio maestro, ho un legame particolare con lui. Ma nello stesso tempo, per il bene della Serie A, sarebbe bello che questo duello durasse fino alla fine. Sarebbe fantastico. Non c’è un favorito, sarà una gara complicata. Io penso che l’Inter parta avanti, poi la Juve con Allegri riesce sempre a fare qualcosa in più ribaltando ogni pronostico».

