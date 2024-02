Carnesecchi Signora Juve, anche una big di Serie A sul portiere – le ULTIME

La Juve segue sempre Marco Carnesecchi ma su di lui ci sarebbe anche la Roma. L’Atalanta fissa il prezzo del portiere

Come rivelato da Calciomercato.com, l’Atalanta non si opporrebbe alla cessione estiva di Marco Carnesecchi, con Juve e Roma che sono interessate al ragazzo. I nerazzurri valuterebbero il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro, confermandosi quindi come una società che richiede cifre elevate per i propri talenti.

Chiunque sia interessato a Carnesecchi è quindi avvisato visto che non sarà facile trattare con l’Atalanta.

