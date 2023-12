Carlos Augusto: «Momento difficile? All’inizio quando non parlavo italiano»

Le dichiarazioni dell’esterno sinistro dell’Inter Carlos Augusto ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua carriera

Protagonista della nuova puntata di ‘New Brothers‘ di Inter TV, Carlos Augusto racconta alcuni aneddoti sul suo passato e si esprime così sulla sua nuova avventura all’Inter.

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE IN CARRIERA – «Ho avuto la fortuna di non aver infortuni, però ho passato momenti difficili quando sono venuto in Italia. C’è stato il Covid, non sapevo parlare in italiano e non capivo la lingua. Ero da solo, ma in quell’anno sono cresciuto. La mia famiglia non poteva venire qua, ma mi chiamava sempre. Ho preso due volte il Covid, sono cresciuto come persona in quel periodo».

