Carlos Augusto, altro che riserva: il paragone con l’ex Fc Internazionale è schiacciante 

Carlos Augusto è molto più che una semplice riserva dell’Inter, il paragone con un ex nerazzurro parla chiaro

Non chiamatelo riserva. Con la prestazione confezionata contro la Salernitana, Carlos Augusto ha confermato l’incredibile percorso di crescita che sta attraversando con la maglia dell’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno è molto più che un semplice sostituto: bensì, un giocatore di assoluta qualità, che può rivelarsi di fondamentale importanza a partita in corso o (talvolta) anche dall’inizio. Basti pensare al confronto con l’ex meneghino Gosens: finito per farsi schiacciare dalla concorrenza di Dimarco.

