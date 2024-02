Carlos Augusto a Fc Internazionale Tv: «La Salernitana può essere pericolosa così. Noi pronti a tutto» #Intervista

Pubblicità

L’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha parlato nel prepartita del match della 25^ giornata di Serie A con la Salernitana

Ai microfoni di Inter Tv, Carlos Augusto parla così prima di Inter Salernitana.

PARTITA – «Sappiamo che quando ci sono i cambi di allenatore le squadre hanno un approccio cattivo, vengono a San Siro per la gara della vita. dobbiamo essere concentrati per vincerla. Come possono essere pericolosi? Hanno esperienza ma dobbiamo essere concentrati a fare il nostro gioco e se facciamo bene abbiamo possibilità di fare i tre punti. Siamo preparati per ogni tipo di occasione, dobbiamo fare il nostro meglio, con i calci piazzati o con palla in movimento. Quel che conta è far gol e vincere»

L’articolo Carlos Augusto a Inter Tv: «La Salernitana può essere pericolosa così. Noi pronti a tutto» proviene da Inter News 24.