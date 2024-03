11:32, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz verso la prima da titolare in Napoli Juve: «Col Frosinone ha mostrato qualità». L’argentino è pronto per giocare dall’inizio

Dopo tre spezzoni di partita potrebbe essere arrivato il momento di Carlitos Alcaraz dal primo minuto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’argentino si candida per giocare titolare in Napoli Juve viste le assenze di McKennie e Rabiot.

Il quotidiano torinese oggi sottolinea come il centrocampista abbia mostrato qualità (ritmo, intensità, gioco in verticale, movimenti per gestire il pallone fronte alla porta) e anche qualche limite (rischio di perdere possesso palla) nell’ora di gioco disputata col Frosinone. Da qui la possibilità di vederlo in campo dall’inizio contro quel Napoli che lo aveva messo nel mirino attraverso Giuntoli.

