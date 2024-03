Carlitos Alcaraz #Juve (Tuttosport), già presa una decisione sul riscatto: cosa succederà

11:01, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz Juve, già presa una decisione sul riscatto del giocatore argentino arrivato a gennaio: cosa aspettarsi

Analizzando la situazione a centrocampo della Juve, Tuttosport si sofferma anche sul futuro di Charly Carlitos Alcaraz, arrivato a gennaio in prestito dal Southampton, con un diritto di riscatto fissato sui 49,5 milioni di euro.

Una cifra che, come già si poteva prevedere, non verrà sicuramente spesa per trattenere il giocatore argentino, che dovrebbe così far ritorno in Inghilterra, a meno che non vengano rivisit i termini.

