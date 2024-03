Carlitos Alcaraz #Juve, ha scelto due senatori bianconeri come modelli 

21:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Come rivelato da Dazn, Carlos Carlitos Alcaraz si è inserito molto bene nella Juve e ha scelto come punti di riferimento a cui ispirarsi “il Filosofo” Danilo e Alex Sandro Silva.

L’argentino ha colpito molto lo staff tecnico bianconero per la sua grande intelligenza e voglia di imparare. Carlitos Alcaraz ha già preso casa a Torino segno che vuole cercare una conferma anche a giugno.

