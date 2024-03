Carlitos Alcaraz #Juve, al lavoro per il riscatto: c’è un nuovo piano per contrionfare il Southampton

10:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Carlitos Alcaraz Juve, bianconeri al lavoro per il riscatto del giocatore argentino: il nuovo piano per contrionfare il Southampton

Charly Carlitos Alcaraz, prima dell’infortunio, non ha trovato così tanto spazio in campo, ma Mister Max Allegri e la Juve si stavano sempre più convincendo della bontà del suo acquisto, nonostante già a gennaio quei 49,5 milioni di euro per il riscatto sembrassero una cifra più che proibitiva.

I bianconeri, parliamoci chiaro, non spenderanno quella cifra, ma sperano piuttosto nella mancata promozione di Premier del Southampton per andare a ritrattare la cifra con gli inglesi che, a quel punto, non rappresenterebbero più una destinazione per il giocatore, non attratto dalla seconda serie britannica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

