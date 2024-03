Carlitos Alcaraz #Juve, A.D. Giuntoli cerca di trattenerlo: cosa trapela ufficiosamente 

14:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve valuta la possibilità di tenere Carlos Carlitos Alcaraz rinegoziando i termini con il Southampton. L’argentino ha un diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni

Come rivelato da Calcio#mercato.com, la Juve sta ponderando una strategie di #mercato per cercare di tenere Carlos Carlitos Alcaraz. Il giocatore è stato preso in prestito dal Southampton in prestito con diritto un diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni.

Tuttavia, è improbabile che la Juve eserciti l’opzione a tali condizioni. Per questo motivo, Giuntoli punterebbe ad un rinnovo del prestito, imbastendo una nuova trattativa. Inoltre, Carlitos Alcaraz era già un obiettivo del dirigente toscano già ai tempi del S.S.C. Napoli, ma la trattativa non decollò per i costi e poi si arenò definitivamente.

